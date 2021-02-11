CCL破頂後反覆 第三季升0.65%
文章日期：2021年9月30日 16:56
反映本港二手樓價的中原城市領先指數CCL，在8月升至191.61點，突破歷史高位後，走勢反覆，自上周重上190點後，最新報189.6點，按周跌0.49%，並比歷史高位跌0.9%。總結今年第三季，CCL升0.65%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西CCL Mass最新報179.23點，創歷史新高，按周升1.69%，連升2周共3.83%。近9周計，新界西CCL_Mass錄得5升4跌，其中4次創新高，累升1.40%。
最新報189.6點 按周跌0.49%
港島CCL Mass報194.48點，按周跌1.37%。九龍CCL Mass報186.49點，按周跌0.37%，連跌3周共1.82%。新界東CCL Mass報203.50點，按周跌2.15%，連跌2周共2.29%。近9周計，港島CCL Mass累跌0.56%，九龍CCL Mass累升0.97%，新界東CCL Mass累跌0.24%。四區樓價各自反覆，CCL繼續於高位窄幅爭持。
近3周，CCL四大整體指數持續一周齊跌一周齊升。中原城市領先指數CCL報189.60點，按周跌0.49%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.46點，按周跌0.45%。CCL(中小型單位)報190.00點，按周跌0.43%。CCL(大型單位)報187.53點，按周跌0.84%。
總結今年第三季，CCL升0.65%，CCL Mass升0.76%，CCL(中小型單位)升0.79%，CCL(大型單位)跌0.10%，港島升0.10%，九龍升0.28%，新界東升0.59%，新界西升2.29%。第三季新界西樓價升勢明顯，帶領整體樓價升上歷史高位。
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