反映本港二手樓價的中原城市領先指數CCL，在8月升至191.61點，突破歷史高位後，走勢反覆，自上周重上190點後，最新報189.6點，按周跌0.49%，並比歷史高位跌0.9%。總結今年第三季，CCL升0.65%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新界西CCL Mass最新報179.23點，創歷史新高，按周升1.69%，連升2周共3.83%。近9周計，新界西CCL_Mass錄得5升4跌，其中4次創新高，累升1.40%。