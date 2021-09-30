Q房網轉特許經營運作 銅鑼灣總部下月停止運作
文章日期：2021年9月30日 16:17
雖然今年新盤交投暢旺，不過，早前冠名贊助ViuTV劇集《大叔的愛》、並借出銅鑼灣香港總部作拍攝場地的Q房網，今早有傳結業。該公司剛公布，集團為專注國內業務發展，香港市場將改以特許經營店模式運作，由前線員工自己組建公司繼續營運部分門店，設於銅鑼灣的香港總部及後勤支援服務將於10月29日後停止運作，公司會按照香港勞工法例遣散受影響之員工，而隨後將會成立特別部門及委托會計師事務所，為前線員工及客戶處理一切未收回之佣金，並會按相關協議發放佣金予相關前線員工及相關一手回贈予相關客戶。
該公司指，Q房網進駐香港6年來，一直以「實現更多不可能」的理念，為客戶帶來地產代理業務的新體驗，無論在銷售策略、營運模式及在市場策略推廣上，均為香港地產代理業務注入新思維，引領市場走得更快更前，讓客戶帶來更多驚喜。該公司並感謝全港發展商、業主及客戶對Q房網‧香港一直以來的支持和信任，集團希望改以特許經營店的方式，讓有志延續Q房網理念的香港員工繼續以自主工作的形式運作，如未有前線員工自組公司經營的門店即會於10月15日前停止營運，曾委託Q房網放盤並交託鎖匙的業主，可前往相關Q房網門店取回委託放盤的鎖匙。
其他報道
PARK YOHO Genova 2房868萬沽 4年料平手離場
按揭計算機