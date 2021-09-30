該公司指，Q房網進駐香港6年來，一直以「實現更多不可能」的理念，為客戶帶來地產代理業務的新體驗，無論在銷售策略、營運模式及在市場策略推廣上，均為香港地產代理業務注入新思維，引領市場走得更快更前，讓客戶帶來更多驚喜。該公司並感謝全港發展商、業主及客戶對Q房網‧香港一直以來的支持和信任，集團希望改以特許經營店的方式，讓有志延續Q房網理念的香港員工繼續以自主工作的形式運作，如未有前線員工自組公司經營的門店即會於10月15日前停止營運，曾委託Q房網放盤並交託鎖匙的業主，可前往相關Q房網門店取回委託放盤的鎖匙。

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