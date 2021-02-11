北區龍牀盤︱尚宜 138呎折實243萬入場
文章日期：2021年9月30日 13:37
新界再有蚊型新盤供應，被市場指「北區龍牀盤」、位於上水新樂街38號的尚宜今日開價，盡推全盤30伙，全數折實價低於600萬元，受市場關注的138方呎單位開放式戶，折實價242.8萬元，發展商形容為「車位價」，整批折實平均呎價18454元。
全推30伙 折實均呎1.85萬
大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目已屆現樓，全數30伙屬於開放式及1房單位，實用面積介乎138至259方呎，價單定價276萬至582.3萬，呎價18,166至23,580元，提供三種付款辦法，90天成交最高12%折扣，折實價242.88萬至512.42萬元，折實實呎15,986至20,750元，全數低於600萬元。
入場單位2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，折實價241.8萬元，實呎17600元。呎價最低是1樓C室，實用面積169方呎開放式戶，折實價270.16萬，實呎15986元。
曹展康表示，區內住宅需求殷切，認為項目適合分支家庭及上車客。全盤30伙折實售價低於600萬元，可以向銀行承造9成一按。他認為，項目可滿足市民住屋及投資需要。項目今日起公開示範單位予公眾參觀，最快於下周開售。
他指，項目位置方便，附近交通配套齊備，方便出入港九以致往返內地。建築方面採玻璃幕牆，將自然光引入單位。雖然實用面積不大，但間隔方正實用，全盤均不設露台及工作平台。
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