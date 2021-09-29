8月私宅轉手獲利比率96.7% 逾5年新低
文章日期：2021年9月29日 18:42
近月樓價破頂後稍作調整，令二手獲利比率下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場利好利淡因素參半，預期私宅轉手獲利比率及賺幅將維持在相對低位窄幅上落。綜合土地註冊處資料所得，2021年8月份全港3,491宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共3,376宗，佔比達96.7%，短暫回升一個月後再次下跌，為62個月以來首次跌穿97%水平，並創自2016年5月以來的64個月(逾5年)新低。每宗私宅轉手平均賺幅則亦下跌，按月少2.8個百分點，報69.6%，連跌2個月，創近8個月新低，亦為期內首度跌破七成。
按物業區域劃分，新界區表現最理想，以97.2%之數成為獲利成功比率最高的分區，惟按月跌0.9個百分點；港島區持平大市，報96.7%，並按月升1.5個百分點；至於九龍區則跑輸大市，僅錄得95.6%，按月跌1.9個百分點。按物業轉售價格分析(見表一)，樓價介乎601萬至800萬元的中細價樓組別之獲利比率表現最好，錄得98.0%，惟按月跌0.9個百分點，涉及宗數948宗；此外，801萬至1,000萬元組別，月內獲利比率達97.4%，按月少1.1個百分點，成獲利比率次高的組別。
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