近月樓價破頂後稍作調整，令二手獲利比率下跌。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場利好利淡因素參半，預期私宅轉手獲利比率及賺幅將維持在相對低位窄幅上落。綜合土地註冊處資料所得，2021年8月份全港3,491宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共3,376宗，佔比達96.7%，短暫回升一個月後再次下跌，為62個月以來首次跌穿97%水平，並創自2016年5月以來的64個月(逾5年)新低。每宗私宅轉手平均賺幅則亦下跌，按月少2.8個百分點，報69.6%，連跌2個月，創近8個月新低，亦為期內首度跌破七成。