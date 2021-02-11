華懋七大商場推大抽獎 頭獎日產NOTE e-POWER汽車 價值逾22萬
文章日期：2021年9月29日 14:40
第二期電子消費券即將派發，華懋集團公布，市民只要於10月1日至11月14日期間，親臨華懋旗下7大商場消費購物，以指定四個電子消費平台單一消費滿100元或以上，即可參加「華懋集團商場消費大抽獎送您e-POWER新世代汽車」，頭獎幸運兒將獨得逾22萬元「日產e-POWER新世代汽車」乙部！其他精彩禮遇包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，總值超過35萬元。
華懋集團旗下7大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，推出大抽獎活動，顧客只需於活動期間在上述華懋集團旗下7大商場，以指定四個電子消費平台，即八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go，單一消費滿100元或以上，即可登入活動網頁，參加抽奬，贏取超過35萬元的精彩禮遇，每單一消費最多可獲20個抽奬機會。
頭獎為日產NOTE e-POWER新世代「電氣化」動力汽車，價值22.9萬元；二獎為NextWave Yachting至尊遊艇一日遊連12人海鮮餐(來回：中環至南丫島)，價值2.8888萬元；三獎Heliservices 香港島維港之旅（約18分鐘行程），價值1.44萬元。
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