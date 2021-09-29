「新世界建好生活」房社企自去年開始籌備，聯同多名來自土地規劃、房屋、經濟及民生領域的專家，共同探討可持續發展之房屋供應方式，將循多個方向務實研究，尋找紓緩房屋供應短缺的短、中期措施及長遠新方向，並推展落實相關的先導計劃，協助解決香港的住屋問題，令市民安居樂業。

「新世界建好生活」由新世界行政總裁鄭志剛擔任主席，並設立由各界專家組成的諮詢委員會，始創成員包括地政總署前署長劉勵超、香港中文大學經濟學系副教授莊太量、公屋聯會總幹事招國偉、香港測量師學會前會長何鉅業等，陸續將會有更多專家成員加入。

香港的房屋及土地供應問題盤根錯節，新世界發展過去持續關注並致力改善，包括於2016年透過周大福慈善基金捐款2,200萬港元，資助社企「要有光」翻新改建位於深井的「光屋」，協助有迫切需要的家庭短暫入住可負擔居所；翌年推出「新世代首次置業計劃」，讓年輕人以低至7.5%首期購買集團旗下位於屯門的「天生樓」，並提供漸進式供款及代繳印花稅等，助年輕人上車。集團近年捐出多幅地皮，與不同非牟利組織及運輸及房屋局合作，興建過渡性房屋項目，至今已有四個相關項目進行中，共提供約2,000個單位。

其他報道

華為任正非：要吸引「高鼻子」來中國工作

【有片：選股王】食品股達利逆市大漲近7%可留意

余偉文：南向債券通助吸更多流動性 促進點心債市場增長

誰會成為下一間恒大？外電整理5家遭降評級及具融資風險的內房

余偉文：南向債券通助吸更多流動性 促進點心債市場增長

彭博社：內地考慮上調工業用電價格 應對電力短缺

恒指半日跌110點 金融股升科技股跌

錦藝集團發盈警 料全年淨虧損擴大至不少於2.24億

路透社：美國商務部長稱中國阻止該國航空公司購買波音飛機