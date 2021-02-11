楊聰永補充，星凱．堤岸已接獲近千個準買家查詢，其中四成來自新界區，九龍及港島則各佔三成。

中洲置業項目發展總監鄧耿民表示，星凱．堤岸鄰近城門河，由4座樓高39至41層的住宅大樓組成，座與座之間預留最少15米間距，增加區內和園林通風。另物業基座設有會所、約10萬方呎商場、巴士總站和幼稚園等。談及會所，香港鄭中設計事務所香港公司總裁張諾文指，星凱．堤岸會所名為「CLUB ARLES」，合共2層，分4大區域，包括為「Six Packs」園區、「Chill Vibes」園區、「Kid’s Got Talent」園區，以及「The Lawn」園區，合共提供逾100項設施，當中有不少康體和娛樂設備，照顧不同年齡層住戶需要。

整個項目設有1,335個住宅單位，主打1至3房戶，其中1房佔約29%，2房佔約35%，3房單位則佔29%，實用面積由約330至950方呎；其中約70%單位估計可望城門河景和遠山景觀，部分更可遠眺馬場景。

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