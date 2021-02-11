星凱．堤岸七成單位望河景及山景 首推涉不少於267伙
文章日期：2021年9月28日 15:51
中洲置業在香港首個新盤，位於火炭坳背灣街、涉單位總數1335伙的星凱．堤岸，獲批預售樓花同意書後，即成為新盤市場焦點。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，星凱．堤岸最快兩日內上樓書、最快周內開放示範單位，短期內公開首張價單；他續指，按一手住宅銷售條例，首張價單將提供不少於267伙，為滿足不同客戶的需要，將涵蓋1房至3房間隔。
楊聰永補充，星凱．堤岸已接獲近千個準買家查詢，其中四成來自新界區，九龍及港島則各佔三成。
中洲置業項目發展總監鄧耿民表示，星凱．堤岸鄰近城門河，由4座樓高39至41層的住宅大樓組成，座與座之間預留最少15米間距，增加區內和園林通風。另物業基座設有會所、約10萬方呎商場、巴士總站和幼稚園等。談及會所，香港鄭中設計事務所香港公司總裁張諾文指，星凱．堤岸會所名為「CLUB ARLES」，合共2層，分4大區域，包括為「Six Packs」園區、「Chill Vibes」園區、「Kid’s Got Talent」園區，以及「The Lawn」園區，合共提供逾100項設施，當中有不少康體和娛樂設備，照顧不同年齡層住戶需要。
整個項目設有1,335個住宅單位，主打1至3房戶，其中1房佔約29%，2房佔約35%，3房單位則佔29%，實用面積由約330至950方呎；其中約70%單位估計可望城門河景和遠山景觀，部分更可遠眺馬場景。
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