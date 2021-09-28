經差估署調整後，7月售價指數向上修訂為397.7點，即7月樓價已創下歷史新高，較2019年5月份的上次歷史高位396.9點，升0.20%；而今年首8個月樓價指數累積升幅達4.53%。

陳指出，樓價創新高後似未能一舉大升，近期走勢維持在高位反覆爭持；原因包括近月股市表現反覆下挫，加上中央對內地多個行業板塊進行整改，亦一度有傳聞指或加強對本港樓市的干預，令買家入市乍現戒心。

此外，特首任內第5份施政報告將於10月6日發表，市場亦端視當中的土地及樓市政策，因此相信樓價創新高後，未必可一舉乘勝追擊，料9月及10月未來兩月的樓價，將維持在高位反覆整固，但相信施政報告的房策措施具體公布後，樓價仍可靠穩上升。

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