市建局土瓜灣鴻福街項目收至少21份意向書
文章日期：2021年9月28日 12:18
市建局旗下土瓜灣鴻福街/銀漢街項目，今日截收意向書，市場反應理想，就記者現場所見，到中午12時截收為止，至少有21個發展商遞交意向書，包括新地（0016）、新世界（0017）、中海外（0688）、招商局置地（0978）、英皇國際（0163）、佳兆業（1638）、遠展（0035）、旭輝（0884）、華懋、南豐、爪哇（0251）、碧桂園（2007）等亦有遞交意向書。
資料顯示，同區由恒地（0012）於本月初以近82億元、每方呎樓面地價11414元投得的土瓜灣庇利街/榮光街的項目，在6月推出時，局方共收到36份發展意向書。
英皇國際物業經理蔡宏基表示，鴻福街/銀漢街項目佔地近5萬方呎，估計可建約750伙，屬小區規劃項目，加上公司與市建局有合作經驗，對項目有興趣，現階段傾向獨資參與。
上述項目佔地約4.93萬方呎，可建樓面443788方呎。綜合各大測量師行，項目估值介乎約48.8億至57.69億元，即每方呎樓面地價約1.1萬至1.3萬元。
據市建局指，成功取得項目發展權的發展商及財團，須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為新發展項目的藍本，與毗鄰的市建局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃，更完整及一體化。
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