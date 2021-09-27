葉劍波家族持有禮頓山相連戶2.1億放售 貴兩年前六成
文章日期：2021年9月27日 15:30
樓市氣氛向好，促使放盤業主叫價更進取。仲量聯行指，跑馬地豪宅禮頓山第7座極高層相連單位，現以要約形式出售，截止日期為11月9 日，市場人士估計單位市值約2.1億元；若以單位總實用面積2921方呎計，實呎約7.18萬元。據區內代理表示，上述單位由海域集團創辦人葉劍波兒子葉域等相關人士持有，於2019年7月社會運動期間由資深投資者尹柏權以約1.3億元向葉氏購入，惟交易未有完成，及後再有傳以1.6億元售出，但最終亦未有落實，若以最新估計市值2.1億元計，比兩年多前尹柏權洽購價高出8000萬元或61%。
資料顯示，上述單位曾多次進行貸款或按揭，包括於去年12月由瑞鷹信貸借出9800萬元三按，今年7月再由中華天基有限公司、達隆國際投資及睿智金融集團共同借出按揭。
仲量聯行指，上述單位原為兩個1,911方呎的相連單位，業主早於2004年獲屋宇署批則合法改建為相連戶，實用面積約2,921方呎，物業位處屋苑極高層，同時坐擁跑馬地馬場全景及維多利亞港海景，採6房3套間隔，包括主人套房連特大衣帽間、另設兩間套房及三間睡房、多用途房、浴室、工人套房、廚房，物業將以現狀交吉出售。仲量聯行資本市場部資深董事黃國華表示，是次放售物業為市場罕有的平層特色戶，物業沒有複式單位的樓梯，變相增加室內可用面積，成交價料較標準戶明顯高。
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