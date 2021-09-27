樓市氣氛向好，促使放盤業主叫價更進取。仲量聯行指，跑馬地豪宅禮頓山第7座極高層相連單位，現以要約形式出售，截止日期為11月9 日，市場人士估計單位市值約2.1億元；若以單位總實用面積2921方呎計，實呎約7.18萬元。據區內代理表示，上述單位由海域集團創辦人葉劍波兒子葉域等相關人士持有，於2019年7月社會運動期間由資深投資者尹柏權以約1.3億元向葉氏購入，惟交易未有完成，及後再有傳以1.6億元售出，但最終亦未有落實，若以最新估計市值2.1億元計，比兩年多前尹柏權洽購價高出8000萬元或61%。