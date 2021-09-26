二手私宅方面，9月份暫錄2,523宗及241.4億元，黃良昇預測整月錄3,600宗及345.0億元，將較8月的4,427宗及399.5億元，分別下跌18.7%及13.6%，估計宗數將創去年11月3,598宗後的10個月新低，金額將創2021年1月312.9億元後8個月新低。按季方面，第三季暫錄12,038宗及1,117.6億元。預計整個第三季約13,100宗及1,220億元，將按季下跌17.9%及19.0%。料二手金額將連續四個季度達1,000億元以上，是1997年第三季後24年以來首見。大型屋苑方面，9月份嘉湖山莊暫錄40宗、沙田第一城暫錄20宗、美孚新村暫錄20宗、及太古城暫錄20宗。

一手私宅方面， 9月份暫錄1,069宗，總值101.4億元，黃良昇又預期，整月約有1,800宗及180億元，將較8月的696宗及120.0億元，分別上升1.6倍及50.0%，反映8月期間多個大型新盤開售，市場反應熱烈，刺激一手交投重返1,000宗以上水平。按季方面，第三季暫錄3,797宗，總值505.5億元。預計整個第三季有4,550宗及585.0億元，將較第二季的4,544宗及733.0億元，分別微升0.1%及下跌20.2%。一手宗數與上季相若，顯示發展商積極推售新盤。9月份登記宗數最高的新盤暫為天水圍Wetland Seasons Bay第1期， 暫錄522宗，總值36.15億元。 而青衣薈藍暫錄188宗，總值8.66億元。大埔逸瓏灣8暫錄24宗，總值4.26億元。