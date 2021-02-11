與此同時，CCL(中小型單位)報190.82點，一樣為歷史次高，按周升0.59%，升幅為7周以來最大；豪宅方面，CCL(大型單位)報189.12點，按周升1.60%，升幅為6周即約1個半月以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL破頂後，近6周持續企穩於2019年高位190.48點上下，繼續於歷史高位上下窄幅爭持。

另外，早前CCL Mass破頂後，走勢一升一跌，指數連續6周企穩於2018年高位191.67點之上，略高於兩年前歷史高位爭持。另CCL(中小型單位)破頂後，近6周內有5次企穩於2019年高位190.19點之上，同樣略高於歷史高位爭持。

四大分區方面，新界西CCL Mass報176.26點，按周升2.11%，結束3周連跌；近8周計，新界西CCL Mass有4次高於2018年高位176.99點，本周指數亦重返兩年前歷史高位。

另新界東CCL Mass報207.97點，按周跌0.15%，仍為歷史第3高，距自己歷史高位相差0.41%。

至於市區，港島CCL Mass報197.19點，按周升0.54%，距自己歷史高位相差1.03%；九龍CCL Mass報187.19點，按周跌0.35%，近8周，有2次高於2018年高位188.71點。