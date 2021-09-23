仲量聯行指，租戶追求靈活的租期及面積，帶動靈活辦公室的需求，綜合消息指，上月Compass Offices擴充旗下在銅鑼灣利園1期（面積1.62萬方呎）及上環無限極廣場（面積1.19萬方呎）內的商務中心。另雷格斯（Regus）在尖沙嘴港威大廈第5座額外租用多一層面積約2.45萬方呎樓面。

指靈活工作空間擴張抵銷負吸納量

至於商廈空置率，截至8月底，整體甲廈空置率為9.6%，與7月底相同，港島3個區分別中環、灣仔及銅鑼灣、港島東的空置率不跌反升，空置率由7.1%至9.9%，按月升0.1至0.5個百分點。

仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，雖然個別大廈租金於8月微升，但整體市場租金按月微跌0.1%，主要分區市場中，灣仔／銅鑼灣及九龍東的租金跌幅相對較大，而中環區租金則相對平穩。

商舖方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，8月商舖租賃市場氣氛持續回暖，受惠於本地消費氣氛改善，本年度首7個月零售業總銷售額按年上升7.6%。消費券計劃預計將進一步刺激本地消費，並支持未來數月零售業總銷售額的增長。

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