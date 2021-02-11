LP10是次5號價單提供179伙，實用634至1205方呎、包括2至4房間隔，定價1198.7至2838.2萬，實呎18907至24602元。維持最高20.5%樓價折扣，折實953萬至2256.4萬元，折實實呎15032至19559元，整批折實平均實呎17436元。入場單位是1A座7樓D室，實用634方呎2房園景戶，折實953萬元、實呎15032元。

可留意的是，是次首度推出42伙2房海景樓王，位於2B座B室，實用面積711及712方呎；當中最貴一伙位處50樓，折實價1324.3萬元，實呎18626元，料創出日出康城2房樓價新高。

許謙讓指，今批單位較對上一張價單有約6%加幅，他表示同區上半年樓價已升逾7%，認為定價合理，明日起收票，預計下周一上載銷售安排，最快下周末賣樓。

其他報道

凱旋門一房1650萬沽 呎價逼4萬今年同類最高

嘉湖本月暫27宗成交 三房23年升值2.4倍

泓景臺兩房額印期滿890萬沽 3年帳賺近兩成