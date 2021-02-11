LP10加推179伙 兩房1324萬料貴絕康城同類標準戶
文章日期：2021年9月23日 15:32
新盤交投市況活躍，南豐旗下將軍澳日出康城第10期LP10，今年初推出至今累售533伙，佔全盤893伙的約6成；南豐集團香港地產處執行董事許謙讓指出，項目現距關鍵日期不足一年，即將進行新一輪銷售，今日加推179伙，首度推42伙2房海景單位，最快下周五「十‧一」國慶檔期開售。
LP10是次5號價單提供179伙，實用634至1205方呎、包括2至4房間隔，定價1198.7至2838.2萬，實呎18907至24602元。維持最高20.5%樓價折扣，折實953萬至2256.4萬元，折實實呎15032至19559元，整批折實平均實呎17436元。入場單位是1A座7樓D室，實用634方呎2房園景戶，折實953萬元、實呎15032元。
可留意的是，是次首度推出42伙2房海景樓王，位於2B座B室，實用面積711及712方呎；當中最貴一伙位處50樓，折實價1324.3萬元，實呎18626元，料創出日出康城2房樓價新高。
許謙讓指，今批單位較對上一張價單有約6%加幅，他表示同區上半年樓價已升逾7%，認為定價合理，明日起收票，預計下周一上載銷售安排，最快下周末賣樓。
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