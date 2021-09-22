新鴻基地產代理有限公司執行董事馮秀炎表示，新地十五大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等，消費優惠及線上媒體推廣較以往增長5成，加推獨特互動體驗、中秋市集及速銷活動，令商場人流保持暢旺。商場優惠至今已派發逾3萬份，即時吸納大量消費力。

她又指，今年中秋節連前夕周末共5天（9月18日至22日），新地十五大商場人流較去年同期升逾30%。當中以餐飲、電子產品及珠寶手錶較受惠, 平均生意按年升20%至30%。

餐飲方面，馮秀炎表示，隨著接種疫苗市民增加，不少顧客月初開始訂枱並提前於周末做節，公司客的午市團餐訂位亦大幅增加, 部份可招待12人為上限的D類座位餐廳中秋前周末、中秋當日及翌日午市、晚市均全線滿座，晚市一圍消費達6000至8000元; 顧客又提早購買月餅券，50%來自公司客的大量採購。

馮秀炎認為，迎接十月政府電子消費券發放第二浪，將再度刺激消費，預料市面氣氛會持續向好。

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