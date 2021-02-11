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逸南周六推售16伙 折實449萬入場

文章日期：2021年9月21日 16:08

恒地（0012）營業（二）部部署推售筲箕灣道1號THE HOLBORN推盤之際，同部門負責銷售的鴨脷洲逸南，加推新一張價單共21伙，並抽出16伙於本周六（9月25日）推售，開放式戶折實449.038萬元入場。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南加推全新4號價單，共涉21伙，當中包括17伙開放式及4伙1房戶，價單定價由477.7萬至783.5萬元，價單實呎由26,104至29,678元，最高折扣樓價6%，折實價449.038萬至736.49萬元，折實實呎24,538至27,897元，折實均呎25996元。

個別高層戶比上批單位提價約1%；新價單28樓A室，實用264方呎，定價783.5萬，實呎29678元；樓下一層單位今年5月推出，定價772.5萬元，實呎29261元，兩者價錢相差11萬元或1.4%。另外28樓F室，實用264方呎，定價761.8萬元，實呎28856元；樓下單位同於今年5月推出，定價749.3萬元，實呎28383元，兩者價錢相差12.5萬元或1.6%。

項目同日上載全新銷售安排，推出16伙於本周六開售，包括12伙開放式及4伙1房戶，價單定價由477.7萬至783.5萬元，價單實呎由26,104至29,678元，折實價則介乎449.038萬至736.49萬元，折實實呎24,538至27,897元。項目開售至今累售75伙，佔可發售單位91伙逾82%，套現逾4.2億元。

 

 

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