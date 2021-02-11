反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報192.38點，按周跌0.41%，連續7周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.43%；CCL(中小型單位)報189.70點，同樣連升2周後回軟，按周跌0.37%，連續7周於189點至191點之間爭持，期間累升0.23%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報186.14點，按周跌0.14%；CCL(大型單位)波幅相對較大，近7周於186點至192點之間反覆，期間累跌0.02%。

至於四大分區，新界東CCL Mass最新報208.27點，按周升2.43%，升幅為近12周即約3個月最大。事實上，繼新界西CCL Mass、九龍CCL Mass先後創歷史新高後，新界東CCL Mass追落後，結束連續4周於203點窄幅爭持局面，今周創下歷史次高水平，距自己歷史高位208.82點相差僅0.26%。另外，新界西CCL Mass報172.61點，按周跌0.27%，跌幅收窄，有望於172點水平企穩。

市區方面，九龍CCL Mass報187.85點，上周創歷史新高後回軟，按周跌1.10%；港島CCL Mass報196.12點，按周跌1.43%，連升2周後回軟，距自己歷史高位相差1.57%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，四大分區樓價指數近7周計，港島CCL Mass、新界東CCL Mass同樣4升3跌，而九龍CCL Mass、新界西CCL_Mass同樣3升4跌，走勢各自反覆。