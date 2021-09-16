華懋兩項目獲批則 盈大已連拿利建逾9萬呎商住樓
文章日期：2021年9月16日 17:22
屋宇署最新資料顯示，該署於7月共批出18份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、3項商業發展等，其中華懋於去年、以9.128億元奪得的深水埗東京街/福榮街發展項目，獲批建1幢22層高(在6層基座及1層高地庫之上)的商住物業，提供86771方呎樓面的住宅、及17351方呎的非住宅樓面。華懋地產業務董事總經理區慶麟在投得項目時指，地盤計劃將打造成一個可提升社區生活環境的可持續發展項目，預料提供175個中小型單位，初步估計2023年至2024年間落成。
與此同時，同由華懋去年8月，以約5.3億元投得的西貢蠔涌西貢公路近響鐘路項目，亦獲批出圖則；項目將建6座兩至三層洋房，另有兩座3層高(在兩層基座之上)、及3座6層高(在1層地庫之上)的住宅物業，總共提供57062方呎住宅樓面。
此外，盈大地產（0432）、資本策略（0497）合作的中環己連拿利3至6號，獲批建1座30層高(在1層地庫之上)商住物業，涉及91853方呎住宅、及3500方呎非住宅樓面。另永義（1218）紅磡漆咸道北470至478號項目，獲批建1座19層高(在6層基座之上)商住物業，提供35155方呎住宅、及6704方呎非住宅樓面。
雅居樂（3383）主席陳卓林夫人陸倩芳持有的南區南灣道39號，將建1座4層高(在2層低層地下之上)住宅，涉及12955方呎樓面。
另一方面，元朗元朗炮仗坊8號，即去年結業、有59年歷史的元朗戲院原址，獲批建1座21層高(在兩層地庫之上)商住物業，並設安老設施，提供近3.05萬方呎住宅及2.18萬方呎非住宅樓面。
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