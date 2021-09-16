與此同時，同由華懋去年8月，以約5.3億元投得的西貢蠔涌西貢公路近響鐘路項目，亦獲批出圖則；項目將建6座兩至三層洋房，另有兩座3層高(在兩層基座之上)、及3座6層高(在1層地庫之上)的住宅物業，總共提供57062方呎住宅樓面。

此外，盈大地產（0432）、資本策略（0497）合作的中環己連拿利3至6號，獲批建1座30層高(在1層地庫之上)商住物業，涉及91853方呎住宅、及3500方呎非住宅樓面。另永義（1218）紅磡漆咸道北470至478號項目，獲批建1座19層高(在6層基座之上)商住物業，提供35155方呎住宅、及6704方呎非住宅樓面。

雅居樂（3383）主席陳卓林夫人陸倩芳持有的南區南灣道39號，將建1座4層高(在2層低層地下之上)住宅，涉及12955方呎樓面。

另一方面，元朗元朗炮仗坊8號，即去年結業、有59年歷史的元朗戲院原址，獲批建1座21層高(在兩層地庫之上)商住物業，並設安老設施，提供近3.05萬方呎住宅及2.18萬方呎非住宅樓面。

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