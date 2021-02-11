麒豐資本創辦合夥人暨投資總監洪英偉表示，東傲是新蒲崗近15年來的全新工廈發展項目，目前接獲不少洽租和洽購查詢，當中包括有共享工作空間營運商洽租，涉約7萬方呎，同時亦有工程公司查詢，集團擬保留半數樓面作收租，而出售部分最快在下月展開銷售，其中面積約700方呎單位，入場費低於800萬元，將優先出售以全層購入的買家。

麒豐資本創辦合夥人暨行政總裁郭浩泉表示，投資市場氣氛逐步改善，過去一年有不少全幢工廈易手，而東傲鄰近東九啟德發展區，對銷情具信心，預計項目買家以投資者佔多，佔約70%。他透露，項目將在觀塘設有示範單位，預計短期內對外開放。

資料顯示，上述地盤原為美華工廠大廈，麒豐資本在2018年8月向興勝創建（0896）以12.5億元購入，樓面地價約7,000元呎，曾創九龍東工業地新高價。麒豐資本購入後，向城規會申請活化，重建一幢24層高新式工廈，共193伙，單位建築面積由約700至2900方呎，全層面積由1萬至1.5萬方呎，預計2022年下半年落成。

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