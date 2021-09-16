新買家為騰翠有限公司 (MASTER GREEN LIMITED)，其註冊董事為金朝陽執行董事陳慧苓及金朝陽主席兼執行董事傅金珠。

值得留意，金朝陽在今年4月底，曾與鄧成波家族簽訂協議，指旗下兩間全資附屬公司Able Best及麗旺，分別與鄧成波及其公司Ace Baron訂立股份交換協議，其中Able Best及麗旺將向鄧成波購入股份，包括貸款及旗下葵涌南華冷房工業大廈物業等，作價達1.35億元。鄧成波一方則以7,000萬元買入Able Best所持的股份，包括貸款及九龍城衙前塱道大華樓的10伙住宅單位。

一個月後，金朝陽再發公告指，指鄧成波辭世後，惟相關交易未及完成，就此事尋求法律意見。而現時該工廈易手，不排除是雙方早前簽訂協議的涉及物業。

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