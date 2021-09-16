鄧成波家族1.3億沽葵涌工廈 帳面蝕逾6%離場
文章日期：2021年9月16日 15:47
已故「舖王」鄧成波家族近期頻沽售手頭物業，最新以1.3億元沽出葵涌工廈，新買家為金朝陽（0878）。據土地註冊處資料顯示，由鄧成波家族成員、即「舖王」兒子鄧耀昇，透過萬利威集團有限公司持有的葵涌華星街13號南華泠房大廈地庫、低層地下及3樓平台，在8月下旬以1.3億元易手，成交價較2018年購入價1.388億元低880萬元，物業3年間帳面貶值約6%。
新買家為騰翠有限公司 (MASTER GREEN LIMITED)，其註冊董事為金朝陽執行董事陳慧苓及金朝陽主席兼執行董事傅金珠。
值得留意，金朝陽在今年4月底，曾與鄧成波家族簽訂協議，指旗下兩間全資附屬公司Able Best及麗旺，分別與鄧成波及其公司Ace Baron訂立股份交換協議，其中Able Best及麗旺將向鄧成波購入股份，包括貸款及旗下葵涌南華冷房工業大廈物業等，作價達1.35億元。鄧成波一方則以7,000萬元買入Able Best所持的股份，包括貸款及九龍城衙前塱道大華樓的10伙住宅單位。
一個月後，金朝陽再發公告指，指鄧成波辭世後，惟相關交易未及完成，就此事尋求法律意見。而現時該工廈易手，不排除是雙方早前簽訂協議的涉及物業。
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