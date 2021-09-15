發展商籲買家清楚了解財務狀況

桂洪集團透過公關回覆指，以發展商所知，大部份銀行均願意為項目提供現樓按揭，亦即建期按揭，發展商一直與銀行緊密聯絡協調按揭及財務安排，而買方於簽署正式買賣合約後可向發展商提出轉換付款辦法，免手續費，並建議買家，選擇付款辦法前清楚了解自己的財務狀況及按揭安排，揀選合適自己的付款辦法。

上述曼翹樓花期長約10個月，為本地老牌發展商桂洪自2002年推售北角和富豪庭後，近19年來首次在本港推售住宅項目，全數130個單位已全部公布價單，發展商只提供兩種付款方法，45天即供付款照定價減8%，而建築期付款則減樓價6%，兩者相差2個百分點。而若以即供價計，項目折實價331.8萬至908.2萬元，折實實呎17,281元至28,016元。

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