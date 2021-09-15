原訟庭今年6月審理上述案件覆核後，今天頒布書面判詞，指政府早在2014年起已規劃該一帶的地皮作興建公共房屋，故城規會有權把政府改劃公共房屋的方案，加入申請個案的考慮因素。

新地：研判詞再決定下一步行動

另答辯人城規會亦提到，申請人在申請時未能證明有關發展方案，不會對該地段食水供應、交通情況等構成負面影響，法庭同意城規會在處理個案申請時，應作出不同考慮，故駁回新地旗下關聯公司的司法覆核申請，同時下令該公司須向城規會支付訟費。

新地回應指，對判決深感失望，將會研究判詞以決定下一步行動。新地表示，一直因應社會和市場的需要，努力加快興建切合市場需要的私人住宅項目。面對嚴峻的土地和房屋短缺問題，新地認為公私營房屋應要「雙軌並行」才可完善房屋階梯，滿足不同的住屋需求。按目前的規劃政策，政府在進行規劃研究時，不少私人發展申請也被凍結，這實與加快房屋供應的方向背道而馳。