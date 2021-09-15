交投量方面，戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩表示，今年首9個月整體物業買賣合約數字估計77,369宗，按年同比升27%，期內住宅物業成交宗數累計57,956 宗，雙雙創下2012年後同期新高，不過，第三季度住宅物業成交宗數預計為17,825宗，按季跌19%，主因是隨着平價盤陸續被市場消化，在盤源有限的情況下，業主議價空間收窄，甚至開始提價，買家亦抱觀望態度，造成兩者拉鋸局面，成交減慢，令樓市步入整固期，故預計該趨勢將會持續。

黎劍明補充，第四季會由一手住宅主導市場，推算今年9至12月將有約8,900個潛在一手供應，當中不乏為大型樓盤，其中新界佔總數約76%，其餘則分佈不同區份，如屆時一手樓盤的銷售反應理想，往後樓價發展將會有指導作用。

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