戴德梁行料樓市步入整固期 料第四季樓價升3%
文章日期：2021年9月15日 16:12
今年樓市暢旺，樓價指數已逼近歷史高位，戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明表示，樓價方面，整體住宅物業價格自年初至今已升4.3%，短時間內有望超越2019年5月高峰，其中沙田第一城平均樓價已創歷史高位，該行維持全年樓價升8至10%的預測，並估計第四季會繼續平穩發展，年底前樓價仍有約3%的上升空間。
交投量方面，戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩表示，今年首9個月整體物業買賣合約數字估計77,369宗，按年同比升27%，期內住宅物業成交宗數累計57,956 宗，雙雙創下2012年後同期新高，不過，第三季度住宅物業成交宗數預計為17,825宗，按季跌19%，主因是隨着平價盤陸續被市場消化，在盤源有限的情況下，業主議價空間收窄，甚至開始提價，買家亦抱觀望態度，造成兩者拉鋸局面，成交減慢，令樓市步入整固期，故預計該趨勢將會持續。
黎劍明補充，第四季會由一手住宅主導市場，推算今年9至12月將有約8,900個潛在一手供應，當中不乏為大型樓盤，其中新界佔總數約76%，其餘則分佈不同區份，如屆時一手樓盤的銷售反應理想，往後樓價發展將會有指導作用。
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