花旗銀行7.1億沽中環畢打街自用舖
文章日期：2021年9月15日 14:40
再有銀行趁旺市沽售物業，據土地註冊處顯示，由美資花旗銀行（香港）有限公司持有的中環畢打街20號會德豐大廈地下A舖、地庫及外牆，在上月中以7.1億元沽出，以總面積11,924方呎計，呎價約5.95萬元。
資料顯示，買家為騰倡有限公司（SHINY PROFIT LIMITED），其註冊董事為有「台灣張」之稱的張彥緒（CHANG, YAN SHEE MIGUEL），他為台灣廠家，近年活躍本港商廈市場買賣，如今年初以約4000萬元購入旺角彌敦道701號番發大廈3樓全層。
翻查資料，上述商舖屬花旗銀行自用舖，花旗早在1983年以8888.2萬元向會德豐購入該舖，並在2002年以1.62億元沽出商舖。事隔兩年，花旗再以3.9億元購回該舖，並一直自用至今，現以7.1億元沽出物業，帳面獲利3.2億元，物業17年升值82%。
花旗回應本報查詢時表示，是次交易是基於花旗集團全球性房地產投資策略以作出之商業決定，旨在提高資源效率。出售物業所得將重投於推動香港區的業務拓展。是次物業出售包括讓集團長期租回該址，以確保繼續提供分行服務。
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