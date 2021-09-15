資料顯示，買家為騰倡有限公司（SHINY PROFIT LIMITED），其註冊董事為有「台灣張」之稱的張彥緒（CHANG, YAN SHEE MIGUEL），他為台灣廠家，近年活躍本港商廈市場買賣，如今年初以約4000萬元購入旺角彌敦道701號番發大廈3樓全層。

翻查資料，上述商舖屬花旗銀行自用舖，花旗早在1983年以8888.2萬元向會德豐購入該舖，並在2002年以1.62億元沽出商舖。事隔兩年，花旗再以3.9億元購回該舖，並一直自用至今，現以7.1億元沽出物業，帳面獲利3.2億元，物業17年升值82%。

花旗回應本報查詢時表示，是次交易是基於花旗集團全球性房地產投資策略以作出之商業決定，旨在提高資源效率。出售物業所得將重投於推動香港區的業務拓展。是次物業出售包括讓集團長期租回該址，以確保繼續提供分行服務。

其他報道

美團、阿里餓了么：嚴禁誘導強迫騎手註冊個體工商戶

恒指午後曾插水逾500點 再度跌穿25000點大關 見近一個月低位

證監會金融科技組主管趙嘉麗據報月底離職

彭博社：住建部通知銀行 恒大暫停支付本月20號到期貸款利息

佛山南海澄清不能辦理樓按屬「誤傳」

【有片：選股王】特斯拉銷量造好 壓鑄機供應商力勁可趁低收集

國統局回應恒大事件：對整個行業發展影響還需要觀察

華爾街與中國監管機構 擬周四開會討論行業監管、中美關係等議題

小米今晚8時發布小米11T系列 海報顯示新手機螢幕無鏡頭開孔

恒指跌242點 賭股全挫 金沙跌26% 北水連續第2日流入