HashKey 是在國際監管框架內運作的金融科技與金融服務公司。該公司成立於香港，在新加坡與東京亦設有辦公室，旨在幫助投資者捕捉數字資產與區塊鏈生態圈中的 投資機遇。

置地又稱，HashKey 是首家進駐置地公司中環物業組合的數字資產金融服務公司。此次租賃體現置地中環物業組合的持續演進，於同一生態圈內匯聚傳統金融機構與新世代的區塊鏈及虛擬資產服務供應商。除此之外，置地公司於今年4月份亦迎接標準普爾全球股份有限公司重返中環，成為交易廣塲第3座租戶。

截至今年6月底，以租用面積計算，銀行、資產管理及其他金融服務機構在置地公司整體寫字樓租戶基礎中佔比達42%。

置地公司商廈業務部董事及主管安德燊(Neil Anderson）表示，HashKey 決定落戶中環及置地公司的物業組合，體現了金融行業機構日益相信中環核心生態圈有利於促進業務增長與人才發展，促使「質量優先」成為企業決定辦公室租賃策略的大方向。

HashKey 行政總裁李啟泰(Michel Lee)表示，HashKey Group 與區域內最頂尖的金融與專業服務企業合作，為領導業界的機構投資者提供高質素的建議與服務。將公司總部設於香港金融中心的心臟地帶， 毗鄰眾多商業領袖與決策者，是公司加速業務增長的重要一步。

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