董建華透過發言人回應本報查詢指，他於2021年8月購入嘉慧園的C2單位，並指「該單位在董建華先生擔任特首時期，曾被政府租入以供特首之用。卸任特首後，董先生繼續租入該單位作私人用途。董先生近月得知該單位業主願意出售其物業，於是決定購入該單位。」

事實上，董建華家族早於1971年，已斥資約47.68萬元以金山輪船有限公司名義，購入同層毗鄰實用3349方呎D單位，其後數度內部轉讓，而董建華在1997年出任特首時，就拒絕入住禮賓府，而選擇留居嘉慧園，並由政府以月租12萬元租用今次所購入之C單位。董建華離任後，據悉單位仍由其子董立均旗下公司一直租用至今。

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