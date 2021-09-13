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曼翹折實均呎2.48萬盡推67伙 部份加價7%   

文章日期：2021年9月13日 19:45

近日收票反應相當理想、桂洪集團旗下樓花期長約10個月的紅磡曼翹，發展商今日加價盡推餘下67伙；桂洪集團董事凌俊偉表示，項目自上周五到今日昏6時，項目累收逾3300個認購登記，而今日推出價單第3號盡推餘下67伙，包括32個開放式戶、31個1房標準戶，以及4個特色單位，實用面積介乎186至334方呎，維持最高18%直減折扣，單位折實價435.6萬至908.2萬元、折實實呎22,860至28,016元，整批折實均呎24,819元，價單定價總市值約4.4億元，料本周內推出全數130個單位發售。

負責項目銷售的仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，由於是次曼翹價單涵蓋特色單位及中高層單位，撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單加價約2%。

若對比新、舊價單，部份單位較首張價單加價約7%，如最新推出實用232方呎的13樓A室，定價675.4萬元，實呎29112元，而1號價單中面積相同的12樓A室，定價627.7萬元，實呎27056元，現樓高一層單位呎價高7.6%，撇除樓層因素，估計加價近7%。

 

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