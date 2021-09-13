負責項目銷售的仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，由於是次曼翹價單涵蓋特色單位及中高層單位，撇除景觀、樓層及特色單位等因素，較上一張價單加價約2%。

若對比新、舊價單，部份單位較首張價單加價約7%，如最新推出實用232方呎的13樓A室，定價675.4萬元，實呎29112元，而1號價單中面積相同的12樓A室，定價627.7萬元，實呎27056元，現樓高一層單位呎價高7.6%，撇除樓層因素，估計加價近7%。

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