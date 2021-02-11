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本月新盤成交1170宗 意堤3房呎售1.78萬

文章日期：2021年9月13日 18:10

綜合市場資訊，9月迄今新盤市場估計錄逾1170宗成交之際，香港興業（0480）愉景灣意堤，最新透過招標以2465.5萬元，售出8座10樓B室，屬實用面積1379方呎3房連儲物房設計，實呎17879元。

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