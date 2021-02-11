楊表示，2016年推出CSI時，只提供住宅售價，不過，集團翌年起向中原經紀查問租金等資料，至今已有穩定的數據，故最新趁CSI推出五周年，新推住宅、工業、寫字樓及商舖四大類物業的CSI。四大類物業的CSI，又再細分為售價及租金兩類，令市場預測數據更完整。

施俊嶸料今年港樓價仍有約2%升幅

中原集團行政總裁施俊嶸表示，CSI在推出當年有回響，不過隨着時間過去，傳媒往往集中研究CCL（中原城市領先指數）。他認為CCL記錄過往成交，而CSI具有前瞻性，由前線地產經紀了解業主及準買家的最新動作，對市場有一定作用。

施俊嶸表示，市場部份人認為，CSI存在偏見，不過他指，一個經紀不排除有偏見，但由中原地產龐大數量的經紀提供數據，加上數據具有持續性，相信CSI有參考價值及代表性。另外，集團對數據IT服務，一年間投放約1億元資金，不排除未來隨着線上服務成為大趨勢，將會進一步增加IT成本。以商舖為例，經歷社會運動及疫情，經紀普遍睇淡市道，但在政府宣佈撒回非住宅物業DSD後，CSI比差餉物業估價署數字率先向上，反映數據具有前瞻作用。

至於今年樓價走勢，施俊嶸表示，年初預計今年全年樓價升幅約5%，不過下半年升幅加快，至今已有8%，認為今年餘下時間仍有約1至2%升幅，全年樓價升幅約10%。

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