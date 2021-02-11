美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，該行統計四大核心區共156條街道、7536個舖位，以及元朗區66條街道、2629個舖位租務情況，合共涉及222條街道、10165個舖位 ，數據主要反映消費券派發前夕及初期情況，但未反映來港易及回港易之影響。四大核心區吉舖及空置率岀現三跌一升局面，尖沙嘴、中環、銅鑼灣租賃情況有所改善，只有旺角最新錄241個吉舖、6.9%空置率，在四大區中逆市上升。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋指，核心區租賃情況改善，主要由於食肆擴張，以四大核心區計，最新食肆數目比今年1、2月淨增長87間，當中以非中餐增長最多。而旺角空置率逆市上升，主要是該區年初時有多間賀年用品店結業所致。美聯旺舖董事梁國文預測，未來半年舖位空置率會繼續回落，租金亦已見底，料全年核心區租售價有望升10至15%，民生區則升8至10%，若中港通關，核心區更會有報復式反彈。

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