中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連續6周、即約1個半月於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點、最低189.52點，期間累升0.53%；CCL Mass近6周於192點至193點之間爭持，期間累升0.84%；CCL(中小型單位) 同期於190點至191點之間爭持，期間累升0.60%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報186.41點，按周跌0.20%；可留意的是，CCL(大型單位)波幅相對較大，近6周於186點至191點之間反覆，期間累升0.12%。

至於4大分區樓價指數，九龍CCL Mass報189.94點，創歷史新高，按周升2.18%，升幅為12周即約3個月以來最大，結束3周連跌；事實上，九龍CCL Mass近6周內2次創新高。另外，港島CCL Mass報198.98點，為歷史次高，按周升0.56%，連升2周共1.45%，距離自己歷史高位相差僅0.13%，反映樓價破頂後，市區升幅明顯追落後。

新界方面，新界西CCL Mass報173.08點，按周跌2.66%，前周創新高後回軟2周共3.07%，近6周新界西CCL Mass錄得3升3跌，於173點至178點之間反覆爭持；新界東CCL Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%，距自己歷史高位相差2.63%。

近6周計，港島CCL Mass累升1.74%、九龍CCL Mass累升2.84%；新界東CCL Mass累跌0.32%、新界西CCL Mass累跌2.08%。