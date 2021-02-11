樓價高位橫行 CCL按周微升新界兩區跌
文章日期：2021年9月10日 16:16
本港樓價走勢持續於高位橫行，中原地產公布、具體反映8月16至22日交投市況的中原城市領指數CCL，今周三大整體指數齊升，當中CCL報189.77點，為歷史第5高，按周升0.01%，連升2周共0.13%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報193.18點，為歷史次高，按周升0.22%；CCL(中小型單位)報190.41點，為歷史第3高，按周升0.05%，連升2周共0.07%，預計樓價繼續於歷史高位窄幅爭持。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL連續6周、即約1個半月於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點、最低189.52點，期間累升0.53%；CCL Mass近6周於192點至193點之間爭持，期間累升0.84%；CCL(中小型單位) 同期於190點至191點之間爭持，期間累升0.60%。
豪宅方面，CCL(大型單位)報186.41點，按周跌0.20%；可留意的是，CCL(大型單位)波幅相對較大，近6周於186點至191點之間反覆，期間累升0.12%。
至於4大分區樓價指數，九龍CCL Mass報189.94點，創歷史新高，按周升2.18%，升幅為12周即約3個月以來最大，結束3周連跌；事實上，九龍CCL Mass近6周內2次創新高。另外，港島CCL Mass報198.98點，為歷史次高，按周升0.56%，連升2周共1.45%，距離自己歷史高位相差僅0.13%，反映樓價破頂後，市區升幅明顯追落後。
新界方面，新界西CCL Mass報173.08點，按周跌2.66%，前周創新高後回軟2周共3.07%，近6周新界西CCL Mass錄得3升3跌，於173點至178點之間反覆爭持；新界東CCL Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%，距自己歷史高位相差2.63%。
近6周計，港島CCL Mass累升1.74%、九龍CCL Mass累升2.84%；新界東CCL Mass累跌0.32%、新界西CCL Mass累跌2.08%。