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天璽三房1.3億沽 呎價高見8.1萬
文章日期：2021年9月9日 21:54
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新地
（0016）
九龍站天璽，今日最新以1.307億元，售出第21座3區的79樓C室(連車位)，屬實用面積1608方呎3房戶、實呎8.13萬元，料為天璽一手單位成交呎價新高。
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