蘭桂坊舖月租16萬較高峰大跌七成 平過97前
文章日期：2021年9月9日 19:16
疫情下，過往紫醉金迷你中環蘭桂坊一帶，人流大不如前，區內舖租亦大跌。土地註冊處顯示，由五礦地產（0230）持有的雲咸街LKF 29地下及1樓舖位，面積共4611方呎，獲Brooklyn Yakuza Limited租用，料為食肆，月租16萬元，呎租即約35元水平。
五礦地產持有 呎租僅35元
資料顯示，上述舖位多年來由不同餐飲店租用，2015年高峰期，租金高達51萬元，呎租約111元，但2018年租金已跌至30萬元，該店提早於2019年遷出，2019年再由另一食肆以28.5萬元租出，租約期至2024年，即同樣提早遷出，換言之，該舖最新租金較高峰期大跌68.6%，對比對上一份租約亦跌43.8%。
高峰期月租51萬 呎租111元
值得一提的是，LKF 29落成於1996年，該舖當年租金已高達27.3萬元，至2001年，雖然經濟不景，但租金仍達28萬元，惟至2002年，業主與當時租客簽訂租約，舖位底租16萬元，連分成最高可達17萬元，換言之，今次最新簽訂租約，租金有機會為歷年來最平。
事實上，據五礦地產今年4月公布的2020年度年報，該公司指，於回顧年內，零售及餐飲行業不但未從社會事件引發的負面影響中恢復過來，更受到新冠疫情的進一步打擊，陸續有零售商和食肆關閉部分店舖，包括蘭桂坊等地區出租率跌至近年新低，新簽訂之租金下滑幅度亦相當明顯，在艱難的市況下，集團雖努力以積極方法促成交易，但其屬下投資物業於2020年之租金水平及出租率仍然下跌。
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