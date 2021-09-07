該局又指，就未落成發展項目或尚待符合條件的已落成發展項目，《條例》規定買賣合約須載有強制性條文，述明如賣方於指明的日期或經批予延後的日期或之前未能完成發展項目，則買方可撤銷買賣合約，而賣方須於合約撤銷後的7日內，將買方根據合約支付的所有款項，連同該等款項的利息，退還買方。如買方不在指明的日期（或經批予延後的日期）後的28日內撤銷合約，則買方即當作已選擇等待發展項目完成。在此情況下，賣方須向買方支付買方根據合約支付的所有款項的利息。

按買賣合約的強制性條文，即使買方沒有在上述的時限內撤銷合約，如發展項目未能在指明的日期或經批予延後的日期起計的6個月內完成，則買方亦可撤銷合約，而賣方須於合約撤銷後的7日內，將買方根據合約支付的所有款項，連同該等款項的利息，退還買方。