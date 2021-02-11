另外，項目於本周六次輪開售，來自3及4號價單的188伙，折實市值約40億元，平均折實呎價34708元。他補充，是次開售新增S組，以組合形式開售8個單位（同層2伙為一組），包括1A座22樓及23樓的A及B室，另一組為1B座22及23樓的A及B室，8伙單位均面向深灣，分別屬4房及3房間隔。其中最貴一個同層2伙組合合共定價達1.32億元，平均實呎55940元；折實價共1.056億元；平均折實實呎44752元。

同層2伙組合賣 折實逾億元

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，4號價單提供98伙，間隔由1房至4房，包括25個1房、38個2房、31個3房戶及4個4房戶。實用面積由334至1420方呎，維持最高樓價折扣20%，折實價1070.24萬至6675.04萬元，折實實呎28751至47007元，折實平均呎價35291元。對比項目8月底首張價單均價30880元，高出14.3%。最低入場單位為2A座6樓E室，實用面積341方呎，折實價1070.24萬元，折實實呎31385元。

抽出新價單個別單位對照，新價單的1B座29樓E室，實用面積524方呎2房戶，定價2246萬元，實呎42863元，比上月27日推出的2號價單，同座樓下B室，定價2128.6萬元，實呎42863元，樓上單位貴117.4萬元或5.5%。至於2A座20樓B室，實用面積842方呎3房，新價單中定價3528.7萬元，實呎41909元，上月24日推出的1號價單，同座19樓B室，定價3353.3萬元，實呎39825元，樓上單位貴175.4萬元或5.2%。

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