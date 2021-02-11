Wetland Seasons Bay 1期招標沽5伙別墅戶 呎價再破2萬
文章日期：2021年9月7日 16:36
新盤交投暢旺，由新地（0016）發展的天水圍Wetland Seasons Bay 1期昨日招標沽出5伙別墅單位，最貴一伙是別墅WV7 3樓B室，實用902方呎，成交價1868.5萬元，實呎20715元，成交價創項目新高。
成交價高見1868萬 創項目新高
其餘4伙包括別墅WV8 5、6樓A室，實用1141方呎，成交價1768.8萬元，實呎15502元；別墅WV8 1樓A室，實用795方呎，成交價1109.8萬元，實呎13960元；別墅WV8 2樓C室，實用757方呎，成交價1158.8萬元，實呎15308元；別墅WV9 1樓B室，實用773方呎，成交價1277.3萬元，實呎16524元。合共套現7183.2萬元。
不過，項目上月28日的次輪開售，最新錄3宗撻訂，包括3A座10樓B6室，成交價687.9萬元；5B座3樓A5室，成交價487.18萬元；5B座地下C2室，成交價591.71萬元。3宗交易均在簽臨時買賣合約後無進展，料遭沒收樓價5%訂金，合共88.34萬元。
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