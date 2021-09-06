資料顯示，傲玟原關鍵日期為2020年11月30日，但其後更改為2021年5月29日；雖然高銀集團曾表示，受新冠疫情和天氣影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工進度出現延誤，故需延遲至今年7月6日交樓，惟早前再表示項目施工期將再延誤，但未有透露實際交樓日期。 傲玟自2019年11月，曾累積售出28伙，但目前已有6宗取消交易個案。

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