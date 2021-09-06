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傲玟上月突遭取消預售樓花 一手新例後首見

文章日期：2021年9月6日 20:27

2019年曾邀請影帝周潤發拍攝微電影宣傳廣告而成市場熱話、高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田豪宅新盤傲玟，交樓日期除一再延遲外、發展商甚至亦未公布具體收樓日期之際，地政總署最新資料顯示，傲玟於8月27日已被取消預售樓花同意書，相信是一手住宅銷售條例2013年4月實施以來首次發生。事實上，過往雖然曾有個別新樓盤，向地政總署申請撤消申請預售樓花同意書，但主要是因為相關發展商有見旗下樓盤已接近現樓、擬部署改以現樓形式發售，因而主動申請取消預售樓花同意書，故今次事件實屬相當罕見。

資料顯示，傲玟原關鍵日期為2020年11月30日，但其後更改為2021年5月29日；雖然高銀集團曾表示，受新冠疫情和天氣影響，部分建築材料未能如期運送到香港，導致項目施工進度出現延誤，故需延遲至今年7月6日交樓，惟早前再表示項目施工期將再延誤，但未有透露實際交樓日期。 傲玟自2019年11月，曾累積售出28伙，但目前已有6宗取消交易個案。

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