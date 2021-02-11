上述單位為維港滙II的1座27、28樓A室，為頂層複式連泳池特色戶，實用3029方呎，5房5套房連工人房間隔，連1369方呎平台、1017方呎天台，可遠眺中區一帶海景，以逾1.883億元售出，實呎62,188元，售價及呎價均創西南九龍（包括長沙灣、荔枝角等一帶）新高。資料顯示，維港滙對上一個新高價成交，為今年3月以逾1.178億元售出的維港滙I 1座27、28樓A室頂層複式「天池屋」，單位實用2189方呎，連平台和天台，4房4套間隔、實呎53,850元，買家同樣以海外公司名義作登記，即需付約3534萬元辣稅。

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