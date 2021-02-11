271呎開放式戶449萬入場 實呎1.66萬起

發展商今日加推7號價單，提供123伙，涵蓋開放式至3房單位，包括14伙特色戶；單位實用面積介乎271至557方呎，定價543.68萬至1128.37萬元，實呎17231元至23248元。維持最高17.5%樓價折扣，折實價448.536萬至930.905萬元，折實實呎14215元至19180元，折實均呎15975元，比項目8月時首張價單245伙均價13698元高出約16%。

入場單位為5B座1樓B7室，實用面積271方呎，開放式間隔，定價543.68萬元，實呎20062元；折實價448.536萬元，實呎16551元。最高售價為3A座10樓C3室，實用面積520方呎，定價1128.37萬元，實呎21699元；折實價930.9萬元，折實實呎17902元。