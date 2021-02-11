上月549宗工商舖成交 按月跌逾一成
文章日期：2021年9月5日 16:32
今年工商舖交投氣氛比去年顯著回升，不少投資者趁勢沽貨套現。隨著市場活動頻仍，近月出現買賣雙方拉鋸局面，影響成交表現。中原(工商舖)資料顯示，8月份工商舖市場錄得約549宗買賣個案，涉及總金額約94.48億元，對比7月份分別減少約12%及35%，不過較2020年8月數字就有明顯改善，分別大增約60%及36%。中原(工商舖)預測，市場氣氛好轉，的確令不少業主趁勢將持有的物業推出市場，令市場上優質盤源增加；而不少業主看好工商舖前景，特別是舖位市場，個別業主收窄議價幅度，加上踏入租務旺季，預料吸納情況將會持續好轉，帶動工商舖交投量走勢穩步向上。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該公司統計，8月市場共錄得約549宗工商舖成交，較7月輕微跌約12%，惟較去年同期大增六成。總成交金額方面，8月共錄得約94.48億元，按月下跌約35%，對比去年同期亦大增約36%；而在工商舖範疇中，商舖表現最為平穩，宗數錄得154宗，與上月相若。潘氏指出，8月份工商舖成交宗數及金額對比7月份均下跌，主要原因是7月份錄得多宗工商舖大額成交，例如葵涌中央工業大廈全幢、葵涌瑞康工業大廈全幢、粉嶺葉氏化工大廈全幢等；商廈就有多個核心區指標商廈全層樓面成交，例如中環中心及統一中心；舖位方面就有油麻地窩打老道40號地下連1樓及2樓的巨舖成交，反觀8月份，逾億元交易相對減少，因而令按月表現有所回落。
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