中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該公司統計，8月市場共錄得約549宗工商舖成交，較7月輕微跌約12%，惟較去年同期大增六成。總成交金額方面，8月共錄得約94.48億元，按月下跌約35%，對比去年同期亦大增約36%；而在工商舖範疇中，商舖表現最為平穩，宗數錄得154宗，與上月相若。潘氏指出，8月份工商舖成交宗數及金額對比7月份均下跌，主要原因是7月份錄得多宗工商舖大額成交，例如葵涌中央工業大廈全幢、葵涌瑞康工業大廈全幢、粉嶺葉氏化工大廈全幢等；商廈就有多個核心區指標商廈全層樓面成交，例如中環中心及統一中心；舖位方面就有油麻地窩打老道40號地下連1樓及2樓的巨舖成交，反觀8月份，逾億元交易相對減少，因而令按月表現有所回落。