另反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報192.76點，為歷史第四高紀錄，按周跌0.01%，跌幅為39周、即約10個月最少，近5周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.62%。

同時，CCL(中小型單位)報190.32點，為歷史第三高，按周升0.02%，升幅為近80周即約20個月最少，並連續5周於190點至191點之間窄幅徘徊，最高191.21點，最低190.28點，期間累升0.56%。另CCL(大型單位)最新報186.78點，按周升0.71%，近5周於186點至191點之間反覆徘徊，累升0.32%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價指數繼續於歷史高位附近爭持，樓價破頂後，用家追價意願下降，二手成交量減少，預計短期樓價將於歷史高位窄幅爭持。

四大分區方面，港島CCL Mass報197.86點，按周升0.88%，結束連跌2周，現時港島CCL Mass距離自身歷史高位相差0.69%，等待突破；九龍CCL Mass報185.89點，按周跌0.06%，早前創歷史新高後走勢持續回軟，但跌幅顯著收窄。

新界方面，新界西CCL Mass報177.81點，上周創新高後回軟，但仍為歷史次高，按周跌0.42%；新界東CCL Mass報203.48點，按周跌0.70%，距離自身歷史高位相差2.55%。最近5周計，港島CCL Mass、新界東CCL Mass、新界西CCL Mass同樣錄得3升2跌，九龍CCL Mass則2升3跌，四區走勢各自反覆，拖累CCL持續於歷史高位窄幅爭持。