明報記者 盧浩鏘

攝影 劉焌陶、賴俊傑

位於黃竹坑香葉道11號的揚海由兩座組成，各再細分為A、B兩翼，樓花期長約2年，單位總數600伙。至於戶型分類，標準戶由1房至4房，當中2房及3房單位合共469伙，佔全盤單位總數近八成。

另揚海提供29伙特色戶，當中第1B座32樓A室，實用1901方呎，4房間隔連313方呎平台及1842方呎天台，為整個屋苑面積最大單位。

4房戶大廳與房間均享海景

至於標準戶的「樓王」，是44伙分佈於第1A、1B座A室，實用面積介乎1299至1420方呎，屬4房1套或雙套設計，最大特色是大廳與各房間均向西南、可欣賞到深灣遊艇會一帶的開揚海景，景觀最為優質，惟由於要遷就各房間均可望海景，因而設有一條長走廊。

入場版1房戶 望內園為主

此外，第1A、1B座B室，實用930餘至940餘方呎，屬3房1套連士多房及洗手間設計，為項目最大的3房單位，相信亦合乎換樓客的心水，景觀與上述4房大戶相若。

至於入場單位，是為數58伙，主要分佈於2A座E室、2B座F室的1房戶（開放式廚房），向東北、景觀料以望內園和樓景為主。

發展商現時開放3個示範單位，當中兩個示範單位以1A座18樓E室為藍本，屬實用497方呎兩房間隔，其中一個連家具裝修、另一為清水展示單位。

連平台及天台特色戶最大1901呎

連裝修經改動示範單位，以簡約風格作主調，以米白色及淺啡色為主，間隔方正實用。大門玄關旁配備鞋櫃及儲物櫃，客廳連開放式廚房佔地約190方呎，設有德國品牌Gaggenau電磁爐、抽油煙機，方便住戶享受入廚樂趣。

廚櫃以淺啡色為主，提供大量收納空間；客廳外連21方呎露台，並以玻璃趟門作分隔。另設計師將靠近客廳的牆身拆除，打造成半開放式書房，除令客廳感覺更為寬敞外，更為室內設計增添趣味。主人套房以暖色系為主，佔地約98方呎，放置雙人牀後可三邊上落牀。浴室以時尚典雅的啡色雲石為主調，惟不設置通風窗，但提供了「浴室寶」抽氣通風機。

至於清水3房示範單位，以1B座18樓B室為藍本，實用941方呎，樓層高度3.15米更顯空間感，另連44方呎露台，讓戶主可飽覽屋外景色。廚房屬傳統梗廚另連儲物室，主人房連套廁佔地約170方呎、外連工作平台；另2間客房同樣開則方正實用，容易佈置家俬擺設。

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