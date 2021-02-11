曾志偉界限街物業3200萬沽 19年勁賺2780萬
文章日期：2021年9月2日 16:20
由藝人兼電視廣播（0511）副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉，其持有樓齡逾60年的九龍界限街舊樓，獲財團收購，帶挈曾志偉持貨19年勁賺2780萬元。
喇沙小學對面 鄰近豪宅新盤瀚名
恒和集團（0513）公布，以1.853億元收購九龍界限街164號及164A號，當中界限街164號地下，由藝人兼電視廣播副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉持有，該物業收購價為3200萬元。資料顯示，曾志偉及相關人士，是於2002年以420萬元購入，持貨19年帳面獲利2780萬元或6.6倍。
恒和逾1.8億購界限街舊樓
另外，界限街164A號2樓，則由曾志偉友好、余錦基之弟余錦遠持有，現收購價2800萬元，物業是由余錦遠父親余伯玖於1965年以10.5萬元購入，其後多次內部轉讓，於1990年落入余錦遠名下，若以1965年該家族購入價計，持貨56年，帳面勁賺2789.5萬元，升值幅度高達266倍。
上述界限街164號及164A號，樓齡逾60年，位於喇沙小學對面，並鄰近嘉里（0683）現正推售的喇沙利道10號瀚名。恒和指，收購符合集團整體發展策略，該項目周邊為名校林立的低密度豪宅區，具發展潛力，可開發為豪華住宅項目。
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