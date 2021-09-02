信置系樓盤8月共售86伙 吸金總額15億
文章日期：2021年9月2日 16:00
綜合市場資訊，剛過去的8月，整體新盤市場共錄得約1235宗成交；信置（0083）營業部集團聯席董事田兆源表示，集團系內新盤於8月共沽出86伙、套現逾15億元，主要包括西南九龍長沙灣維港滙系列沽50伙、大埔白石角逸瓏灣8沽26伙、旺角ONE SOHO沽5伙、馬鞍山SILVERSANDS沽3伙等。他續稱，香港經濟及就業市場持續改善，市民對樓市信心增強，而集團與嘉里（0683）合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，收票超額逾10倍，而低息環境料將持續一段時間，除用家外，亦有不少投資者入市。
另中銀香港（2388）與信置合作，推出綠色按揭計劃，為信置已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的指定住宅項目的準買家，提供全數碼化及無紙化按揭服務，整個按揭貸款申請流程至日後的賬單管理，均於線上處理，有助減少傳統按揭申請過程及賬單管理所產生的碳足印，成功申請綠色按揭服務的準買家，可享6,888 元額外現金獎賞。信置旗下4個已獲「綠建環評」鉑金級或金級認證的項目，包括觀塘凱滙、維港滙系列、ONE SOHO、SILVERSANDS。
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