HOLBORN 上載樓書涉420伙 擬下周開價
文章日期：2021年9月2日 15:11
本港樓價於高位橫行之際，再有市區全新樓盤登場；恒地（0012）旗下港島東區筲箕灣道1號THE HOLBORN，提供420伙單位，最快下周開放示範單位及開價，計劃本月底開售，價錢將參考同系港島區新盤，首張價單將先推出開放式及1房戶，特色單位稍後招標。項目預計關鍵日期為2023年4月30日，約20個月樓花期。
恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，THE HOLBORN鄰近太古港鐵站，戶型由開放式至3房，屬毗鄰太古城一帶罕有的細單位戶型。間隔方面，提供142伙開放式戶，佔全盤34%，實用220至237方呎；242伙1房戶，佔57% ，實用253至314方呎；24伙2房戶，佔6%，實用452 方呎；另特色戶12伙，實用200至571方呎。
韓續指，THE HOLBORN銷售已進入直路，今日已上載樓書，示範單位工程本周內完成，料下周對外開放，其中示範單位包括2個1房戶、1個2房戶。
同系他盤方面，大角嘴利奧坊第4期最快今年底推出，提供逾600伙；港島半山堅道73號則設有180伙細單位，最快10月推出，現正開始製作示範單位。
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