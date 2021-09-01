華業（控股）經理周統育表示，疫情紓緩下，市場一、二手成交量及價錢均明顯上升，故再次將項目推出，相信會受豪宅買家歡迎，招標意向價會參考同區新盤。他補充，集團計劃與財務公司合作，為項目買家提供樓價七成按揭。

帝灣居全盤有27伙，包括22伙分層及5幢洋房，前者實用面積887至1329方呎、後者實用面積3544至4403方呎。分層單位間隔主要為2房及3房，洋房為全4房間隔。

該22伙分層單位去年曾以價單形式推出，折實價1152.2萬至2511.5萬元，呎價12888元至18898元，折實平均呎價14486元。

利嘉閣地產總裁廖偉強指，2021年首8個月，整體私樓註冊量為48675宗，比去年同期35299宗大增38%。他認為受惠「林鄭plan」令換樓鍵啟動，買家可進駐更名貴的物業。

另利嘉閣為項目買家提供入伙家俬優惠，首3名經該行買入帝灣居單位的買家，3房戶買家可獲33.8萬元家俬優惠、2房戶則可獲22.8萬元，總值最高101萬元。