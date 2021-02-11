十大屋苑全月錄210宗成交 逾1年半新低
文章日期：2021年8月31日 17:21
樓價高位爭持，中原地產統計，十大屋苑8月份錄得210宗成交，按月下跌36.4%，跌破300宗關口，並為19個月即約1年半的新低。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月香港股市因國內調控措施而變得波動，加上外圍經濟環境充滿挑戰，中港兩地通關亦未有消息，令部份長線投資者放慢入市步伐。
另一方面，二手樓價破頂後，普遍業主叫價相對硬淨，買家需時消化新價格，樓價高位爭持，成交放慢亦屬合理現象，幸好臨近月底股市回穩，加上多個新盤排隊登場，樓市氣氛再次回升，交投亦比月初加快，料9月二手交投穩步向上。
十大屋苑中，以紅磡黃埔花園成交量跌幅最大，中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園8月交投價量齊跌，全月成交量僅15宗，按月跌近6成，為19個月新低，僅高於2020年1月錄得的12宗成交，平均實用呎價亦回落至16903元，按月跌幅2.4%。
美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，因業主心雄及二手筍盤盤源減少，二手樓價亦帶動上升，據「美聯樓價指數」，8月份樓價更創出歷史新高，本年暫錄得8%升幅，加上新盤搶佔客源，影響二手交投，據該行統計，8月份10大二手指標屋苑交投量按月下跌近4成水平，並錄得約195宗。
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