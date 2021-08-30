一手住宅銷售網顯示，帝御．金灣7號價單涉11伙，實用面積283至527方呎，全為連花園特色戶。單位定價593.1萬至993.2萬元，實呎17821元至21426元。最高折扣樓價直減7%，折實售價551.583萬至923.676萬元，折實實呎16573元至19926元，折實均呎約18353元。入場單位是3座地下17室，實用325方呎，折實價551.583萬元，實呎16972元。

另外，項目6號價單最初去年8月推出，一個月後曾經個別加價，最新相隔1年，再有共11伙加價。單位實用面積315至466方呎，分別加價74.3萬至117.2萬元，加幅約12.4%至13.4%。當中，3座19樓02室，實用面積474方呎，連天台面積393方呎，去年8月定價874.8萬，實呎18456元，最新加至992萬元，實呎20928元，加價117.2萬或13.4%；折實價922.56萬元，折實實呎19463元。

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