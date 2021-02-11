天水圍首見開放式戶 折實實呎1.6萬起

新地副董事總經理雷霆表示，Wetland Seasons Bay 1期昨日以價單形式發售的300伙全數沽清，有見市場反應熱烈，向隅客眾多，故即日加推6號價單，加推123伙應市，折實均呎15,492元，小部份單位有約2%的加幅，但由於單位的景觀及座向更佳，故屬原價加推，並有機會於本周末進行第三輪推售。項目兩輪推售後，為集團套現逾40億元。

Wetland Seasons Bay兩輪套逾40億

新地代理總經理胡致遠補充，項目昨日進行次輪銷售，共10組買家購入2伙單位，最高售價單位為第3A座7樓C1單位，做價達1057.8萬元，而今日加推的6號價單，首度推出開放式單位，當中入場單位為第5A座1樓B6單位，實用面積268方呎，屬開放式間隔，以現金付款計劃計算，折實價430.16萬元，折實實呎16050元。他又指，今張價單定價521.41萬至1424.22萬元，折實430.16萬至1174.98萬元，折實實呎13,432至18,813元。整張價單定價市值逾10億元，項目即日接受購樓意向登記，將視乎收票情況考慮加推單位。