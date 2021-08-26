黃建業表示，上半年樓價出現「U型反彈」，「美聯樓價指數」自1月跌落低位後一路回升，8月升破歷史高位，最新報177.27點，本年迄今指數累升8.44%，較2019年歷史高位176.88點升0.22%。上半年樓價回升的主要有三個原因，包括「林鄭Plan」重啟千萬元以下物業的換樓鏈，帶動上車客及換樓客入市；疫情放緩，憧憬通關，「新香港人」趕入市；及股市波動引發「套股換樓」，資金棄股買磚頭保值。

料通關前樓市難「爆升」

另外，黃建業指，移民潮對樓市影響未完全浮現，因累積的購買力足以吸納市場上的移民盤。其次是部份人「移民不移居」，保留港樓收租，限制移民盤的數目，從而降低移民對樓市的影響。不過他認為，若移民潮持續，甚至擴大，令香港流失人才，有礙經濟復甦，難免對樓市造成衝擊。

黃建業相信，現時利好因素仍大於利淡因素，足以支持樓價續升，樓市將由「高速增長期」進入下半年的「穩定上升期」，維持全年樓價升13%的預測；當中新盤下半年可重新成為市場焦點，甚至帶動大市，預計全年一手私樓銷售量可重上約1.8萬伙水平，按年升近2成半，創2年新高。全年整體物業註冊量（包括住宅及非住宅）更可達10萬宗，按年升逾3成半，創9年新高。

至於金額方面，料全年新盤銷售額可達2,500億元，按年升近5成半；料二手銷售額錄約5,800億元，按年升約5成，齊創紀錄新高。至於全年整體物業註冊金額估計達9,600億元，按年升近5成半，亦創出有紀錄以來的新高。